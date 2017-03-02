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В Киеве полиция разыскивает беглеца. Фото

В Киеве полиция разыскивает беглеца. ФотоКиево-Святошинским ОП устанавливается местонахождение воспитаника Центра социально-психологической реабилитации детей "Отчий дом" Куцана Даниила Андреевича, 31.10.2002 г.р., который 01.03.2017 около 16 ч. 05 мин. в очередной раз совершил побег из ЦСПР, который расположен по адресу: Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Святопетровское, ул. Центральная, 118, и в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Внешний вид Куцана Д.А .: рост около 153-155 см, худощавого телосложения, коротко-стриженные русые волосы, карие глаза, лицо овальной формы, бледное, прямые русые брови, по положению нижняя губа толще верхней.

На момент исчезновения несовершеннолетний Куцан Д.А. был одет: кроссовки, темные джинсы, синяя толстовка, темно-синяя куртка.

Может находиться у родственников (опекуна) в г.. Украинка, Обуховского района, Киевской области по адресу ул. Связи, 5 кв. 23.

Все, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, могут обратиться в полицию.

segodnya.ua
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