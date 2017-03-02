Страшное ДТП под Киевом: появились новые подробности

Водитель, который насмерть сбил двух детей, подал апелляцию.
Пьяный водитель, который насмерть сбил двух детей, подал апелляцию. Приговор 10 лет мужчина считает несправедливым.
Об этом информирует Хроника.инфо
со ссылкой на gazeta.ua
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"9 месяцев назад на большой скорости пьяный водитель сбил двух детей в Василькове. Девушки стояли на обочине. В тот момент Максим Сивовна не справился с управлением, врезался в билборд, снес ограждения и наехал на детей. Адвокаты приговор считают предвзятым", - говорится в сообщении.
"Обстоятельств, смягчающих наказание и характеризующих личность с положительной стороны, значительно больше", - адвокат Максима Николай Вовчук.
Заключенный в зал суда не явился. По словам адвоката, мужчина не успел ознакомиться с материалами. А также не подал ходатайство, чтобы присутствовать на процессе. Суд решил перенести дело на 20 марта. Пострадавшие уверены, что Сивовна хочет воспользоваться "законом Савченко". Когда один день в СИЗО считают за два.
Напомним, 7 декабря районный суд города Васильков Киевской области приговорил 25-летнего водителя к 10 годам заключения. 4 июня мужчина сбил двух 11-летних девочек, которые стояли на обочине. Погибшие - Настя Аврамишина и Диана Городинчук. Одна девочка скончалась на месте. Ее подруга - в реанимации. Убийца свою вину признал. Говорит, что тюрьмы не боится.