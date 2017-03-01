В Киеве пройдет конкурс красоты для котов "Мистер Мурр"

4-5 марта в рамках Международной выставки кошек клуба «Роял Фелине» в Киеве пройдет конкурс красоты для представителей сильного пола кошачьих "Мистер Мурр". За звание самого прекрасного джентельмена выставки будут соревноваться коты самых разных пород – от лысых до пушистых, от гигантских до миниатюрных, передает zamkova.info
со ссылкой на организаторов.
Также в программе выставки конкурс «Золотая молодежь» - юные дарования усатых-полосатых заявят о себе и будут соревноваться в номинациях котят и юниоров.
Оба дня будет проходить торжественный конкурс среди кошек, на котором международные эксперты федерации FIFe из Чехии, Польши и Финляндии будут выбирать лучших из лучших.
Всего примут участие в конкурсах около 200 кошек 30 разных пород из украинских и европейских питомников.
Традиционно на выставке будут представлены зоотовары, а также подарки и сувениры ручной работы.
Стоимость входа: 50 грн, 30 грн льготный. Дети до 7 лет, пенсионеры, многодетные семьи, участники АТО - бесплатно.
Выставка будет проходить:
4-5 марта 2017
с 10.00 до 19.00
в Украинском доме
Крещатик, 2
Контакты:
097 969 27 33, Катерина Вдовина
Станица события в Фейсбук: https://www.facebook.com/events/429135287428867/