Под Киевом микроавтобус насмерть сбил пешехода

В Киевской области водитель микроавтобуса смертельно травмировал пешехода, который внезапно выбежал на дорогу, сообщает полиция столичного региона, передает zamkova.info со ссылкой на segodnya.ua.
Трагический инцидент произошло вчера в 18.30 часов на автодороге Киев-Чоп в Макаровском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Master, 40-летний житель Ирпеня, совершил наезд на 38-летнего жителя села Бышев, который пытался перейти дорогу в неустановленном месте. В результате наезда мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.
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