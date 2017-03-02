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Под Киевом микроавтобус насмерть сбил пешехода

Под Киевом микроавтобус насмерть сбил пешеходаВ Киевской области водитель микроавтобуса смертельно травмировал пешехода, который внезапно выбежал на дорогу, сообщает полиция столичного региона, передает zamkova.info со ссылкой на segodnya.ua.

Трагический инцидент произошло вчера в 18.30 часов на автодороге Киев-Чоп в Макаровском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Master, 40-летний житель Ирпеня, совершил наезд на 38-летнего жителя села Бышев, который пытался перейти дорогу в неустановленном месте. В результате наезда мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.
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