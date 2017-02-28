Под Киевом пьяный автомобилист сбил школьницу

Нарушитель скрылся с места аварии.
В Киевской области автомобиль сбил 11-летнюю школьницу, которая шла по обочине дороги. После этого он скрылся с места происшествия.
Об этом Хронике.инфо
рассказали в пресс-службе Управления превентивной деятельности полиции в Киевской области.
Известно, что ДТП произошло вчера, 27-го февраля в Кагарлыке.
Из-за удара ребенок получил сотрясение головного мозга и ушибы тела. Девочку госпитализировали в больницу.
Вскоре преступника задержали. В этом копам помог мужчина, который запомнил марку машины беглеца и указал, в какую сторону скрылся беглец.
Нарушителя задержали в гараже. Им оказался 64-летний пенсионер.
Ведется следствие.