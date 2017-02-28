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Под Киевом пьяный автомобилист сбил школьницу

Под Киевом пьяный автомобилист сбил школьницуНарушитель скрылся с места аварии.

В Киевской области автомобиль сбил 11-летнюю школьницу, которая шла по обочине дороги. После этого он скрылся с места происшествия.

Об этом Хронике.инфо рассказали в пресс-службе Управления превентивной деятельности полиции в Киевской области.

Известно, что ДТП произошло вчера, 27-го февраля в Кагарлыке.

Из-за удара ребенок получил сотрясение головного мозга и ушибы тела. Девочку госпитализировали в больницу.

Вскоре преступника задержали. В этом копам помог мужчина, который запомнил марку машины беглеца и указал, в какую сторону скрылся беглец.

Нарушителя задержали в гараже. Им оказался 64-летний пенсионер.

Ведется следствие.
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