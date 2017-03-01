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В Киеве сын зарезал родную мать из-за бутылки водки

В Киеве сын зарезал родную мать из-за бутылки водкиВ Киеве сын из-за бутылки водки убил родную мать на глазах у ребенка. Мальчик рассказал правоохранителям детали происшествия, сообщает segodnya.ua

ЧП произошло в доме на улице Маяковского – в двухкомнатной квартире, в которой проживал 36-летний мужчина вместе со своей матерью. Одну из комнат семья сдавала знакомому с его 11-летним сыном.

Владельцы квартиры постоянно пьянствовали. В тот день мужчины решили отметить день рождения женщины, который должен был состояться на днях. Все вместе сходили в магазин и купили несколько бутылок водки. Пока взрослые "праздновали", мальчик играл на кухне.

Во время застолья мужчины вышли на балкон, а когда вернулись, то увидели, что женщина спрятала одну из недопитых бутылок в своей одежде. Сын разозлился и начал ссору, а потом схватил нож и ударил мать в грудь. Увидев, что женщине стало плохо, мужчины помогли ей дойти до кровати, а сами продолжили празднование.

В течение часа о потерпевшей никто не вспоминал, а когда мужчины пришли, увидели, что она умерла. После этого вызвали "скорую". Медики констатировали смерть, о чем сообщили в полицию.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции, которая задержала владельца квартиры. В содеянном мужчина признался, изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. С 11-летним свидетелем работают психологи и полицейские, пишет zamkova.info.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в подъезде дома на ул. Пражской в Днепровском районе произошла поножовщина. Как рассказали в ГУ НП Киева, по предварительным данным мать с 19-летним сыном, пребывая в нетрезвом состоянии, устроили семейные разборки. После словестной перепалки в ход пошли кулаки. "Защищаясь от нападок сына, 39-летняя женщина схватила нож и ударила парня в грудь. Раненого госпитализировали, а женщине придется отвечать за свой поступок", – рассказали столичные полицейские.
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