Подробности смертельного ЧП в Киеве: во время драки мужчина нанес два удара ножом в область легких своему товарищу

46-летнего задержанного доставили в Подольское отделение полиции.
В Киеве на улице Гомельской случилось ЧП: мужчина ножом изрезал своего товарища. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, передает zamkova.info со ссылкой на segodnya.
26 февраля около 23 часов службе 102 поступил вызов. "В соседнем дворе на улице Гомельской кричат мужчины и мешают спать. На замечание — отвечают нецензурной лексикой", — сообщили очевидцы.
На месте происшествия инспекторов встретили жители соседних домов и рассказали, что кричащие мужчины устроили драку. Во дворе патрульные обнаружили толпу неизвестных. В это время к инспекторам выбежал человек с ножом. На требование правоохранителей положить нож на землю он среагировал сразу. Полицейские немедленно задержали мужчину и надели на него наручники.
Как выяснилось впоследствии, этот мужчина во время драки нанес два удара ножом в область легких своему товарищу.
На место инспекторы вызвали скорую помощь. 29-летнего раненого госпитализировали, но, к сожалению, по дороге в больницу мужчина скончался.
46-летнего задержанного доставили в Подольское отделение полиции. Теперь все обстоятельства происшествия выясняют следователи.
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