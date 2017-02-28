Киевлянин сам задержал ограбивших его преступников

У водителя Honda преступники забрали сумку с деньгами.
В Киеве на бульваре Леси Украинки на Печерске произошло дерзкое ограбление.
Его подробностями с Хроникой.инфо
поделились в пресс-службе ГУ Национальной полиции Украины в Киеве.
Оказалось, что 29-летний киевлянин накануне встретился со своим знакомым, который передал ему конверт с тремя тысячами гривен.
Получив деньги, он положил деньги в сумку на переднем сидении машины и двинулся дальше.
Через время он заметил, что его преследует иномарка. Мужчина решил остановиться, а когда вышел из авто, к нему подбежали неизвестные в масках, схватили с сиденья сумку и скрылись.
Но водитель просто так сдаваться не стал и в свою очередь также устроил погоню за грабителями. Он нашел в одном из дворов знакомую иномарку и вызвал полицию.