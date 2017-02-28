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Жестокое убийство в Киеве: новые подробности

Жестокое убийство в Киеве: новые подробностиМужчина убил соседа за то, что он слишком громко праздновал день рождения.

В Киеве в частном секторе на улице Гомельской 46-летний мужчина убил 29-летнего соседа, с которым они снимали комнаты в одном частном доме за то, что тот слишком громко праздновал день рождения.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как сообщается на сайте полиции Киева, пострадавший праздновал со своими приятелями, в квартире громко играла музыка и был слышен шум.

46-летний мужчина, которому не понравились звуки шумного застолья, решил сделать компании замечание. Сначала он пытался утихомирить товарищей словами, однако затем начал драку и в разгаре конфликта схватил нож и ударил потерпевшего в грудную клетку.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Видео с места убийства начинается с 1 мин 26 секунд.

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