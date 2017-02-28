» Жестокое убийство в Киеве: новые подробности

Как сообщается на сайте полиции Киева, пострадавший праздновал со своими приятелями, в квартире громко играла музыка и был слышен шум.
46-летний мужчина, которому не понравились звуки шумного застолья, решил сделать компании замечание. Сначала он пытался утихомирить товарищей словами, однако затем начал драку и в разгаре конфликта схватил нож и ударил потерпевшего в грудную клетку.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Видео с места убийства начинается с 1 мин 26 секунд.
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