В Киеве с третьего этажа торгового центра выпал мужчина

В результате падения мужчина получил множественные травмы и был доставлен скорой в клиническую больницу №17.
В Киеве с балкона третьего этажа торгово-развлекательного центра "Магеллан" выпал 31-летний мужчина, сообщает "Обозреватель"
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Инцидент произошел в субботу ночью, 25 февраля, на проспекте Академика Глушкова, 13-б.
По предварительной информации, пострадавший являлся посетителем одного из ресторанов.
В результате падения мужчина получил множественные травмы и был доставлен скорой в клиническую больницу №17.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительной информации, в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и, скорее всего, упал по неосторожности.
Напомним, в центре Киева 26-летний мужчина выпал с 29 этажа БЦ "Олимпийский" и погиб.segodnya.ua