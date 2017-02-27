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В Киеве с третьего этажа торгового центра выпал мужчина

В Киеве с третьего этажа торгового центра выпал мужчинаВ результате падения мужчина получил множественные травмы и был доставлен скорой в клиническую больницу №17.

В Киеве с балкона третьего этажа торгово-развлекательного центра "Магеллан" выпал 31-летний мужчина, сообщает "Обозреватель".

Инцидент произошел в субботу ночью, 25 февраля, на проспекте Академика Глушкова, 13-б.

По предварительной информации, пострадавший являлся посетителем одного из ресторанов.

В результате падения мужчина получил множественные травмы и был доставлен скорой в клиническую больницу №17.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительной информации, в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и, скорее всего, упал по неосторожности.

Напомним, в центре Киева 26-летний мужчина выпал с 29 этажа БЦ "Олимпийский" и погиб.

segodnya.ua
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