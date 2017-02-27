ЧП в Киеве: трагически погиб рыбак

Смертельный случай произошел на реке Десенка.
За минувшие сутки, 25 февраля, водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Киеве дважды проводили спасательные операции. Во время одной из них спасти жизнь человеку не удалось.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Хроника.инфо
со ссылкой на Большой Киев
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Как отмечается, первое сообщение в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины поступило в 11:10, о том, что на реке Десенка у острова, который находится напротив парка Дружбы Народов, под лед провалился рыбак. К месту вызова немедленно было направлено водолазно-спасательное отделение Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. Прибыв к месту вызова, водолазы начали поисковые работы и установили, что на глубине четырех метров и на расстоянии около 30 метров от берега находится тело человека. Вытащив тело утопленника из воды, водолазы-спасатели передали его представителям службы 102.
Следующий вызов поступил в 15:27, о том, что на реке Днепр в воде возле Пешеходного моста находится парень 1998 года рождения. До приезда водолазно-спасательного отделения молодого человека из воды вытащил прохожий, который и сообщил об этом случае. Сотрудники ГСЧС оказали первую домедицинскую помощь пострадавшему и передали его бригаде скорой помощи.
Спасатели обращаются к гражданам с просьбой не выходить на тонкий лед, а тем более не позволять детям играть на реках и озерах.