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Патрульним, які затримали "Святу Вікторію" у Києві, загрожує в'язниця. Відео

Патрульним, які затримали "Святу Вікторію" у Києві, загрожує в'язниця. ВідеоСуддя Соломянського суду, яку патрульні затримали за порушення правил дорожнього руху, влаштувала розбірки, повідомляє zamkova.info, з посиланням на 24tv.ua.

Про це у Facebook написав заступник начальника департаменту патрульної поліції Євген Жуков.

За його словами, суддя зупинилася посеред вузької вулиці і заблокувала рух в обидві сторони.

Екіпаж, який проїжджав по цій ділянці дороги, став, як і всі інші учасники руху. По початку, "Святу Вікторію" просили перепаркувати автомобіль. І не тільки співробітники, але і водії інших автомобілів. Але, не дивлячись на це, в той же час, включився режим "дурник" – я не я, машина не моя, я не водій, я "пішов", чоловік приїде,
– зазначив він.

Жуков додав, що також процес супроводжували і дзвінки в Генеральну прокуратуру.

У підсумку, після неодноразових повторень прохання показати будь-які документи, "Свята Вікторія" була затримана. Приїхав п’яний "друг" і подруга (напевно, теж суддя). Ну, там на відео є: "Нищеброди", ви за 8 тисяч готові маму продати". Ось так ось думає вища каста суддів про патрульного поліцейського,
– пояснив він.

За словами Жукова, з судді тепер роблять "святу", а патрульних хочуть звинуватити у перевищенні службових обов’язків. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

Також він оприлюднив і відео основних моментів з місця інциденту.

Інцидент викликав широкий розголос у громадськості. Журналіст Юрій Бутусов, переконаний, щоб суддівська мафія не посміла засудити поліцейських, потрібен максимальний резонанс цієї історії.

Це справа чітко показує справжнє обличчя нашої Феміди – зарозумілі "бояри", які звикли збирати підношення від холопів, щиро дивуються, як це хтось в цьому світі з простих смертних сміє щось у них вимагати, якісь документи... Вони ж вище закону, вони і є закон, у них недоторканність, а значить – вседозволеність. І на цю вседозволеність холопи зазіхати не повинні,
– прокоментував він ситуацію.

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