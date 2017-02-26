Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:52 – Житомирянин встановив сонячні батареї на даху багатоповерхівки 
  • 16:47 – На військовому полігоні в Житомирській області загинув військовослужбовець 
  • 16:46 – У Житомирі на базі спорткомплексу «Динамо» планується відкриття нових соціально-спортивних проектів (ФОТО) 
  • 14:40 – Допоможіть знайти 15-річного хлопця! (ФОТО) 
  • 14:13 – "Гастрорлери" з Рівненщини нищать ліс на Житомирщині 

Кровавая стрельба в военной части Киева: новые подробности

Кровавая стрельба в военной части Киева: новые подробностиВоенная прокуратура открыла производство по факту пулевого ранения нацгвардейца.

Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины начато уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе в условиях особого периода военных должностных лиц одной из воинских частей Нацгвардии Украины в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По данным прокуратуры, установлено, что в военной части отдельными военными должностными лицами не обеспечено соблюдение порядка обращения с оружием и боеприпасами, в результате чего оружие, выданное военнослужащему, оказалась заряженным.

"В связи с этим, военнослужащий после получения оружия по неосторожности ранил сам себя. В настоящее время, нацгвардеец направлен в Киевскую городскую клиническую больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Уголовное производство начато по ч.3 ст. 425 УК Украины.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 6454
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Убийство мужчины в Киеве: новые подробности
» Жуткая авария в Киеве: появились новые подробности
» Репетиция парада ко Дню Независимости пройдет в центре Киева на следующей неделе
» На Киевщине избили до смерти военнослужащего
» В Киеве поймали на взятке "главного" налоговика
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Втікача-фігуранта «газової справи» оголошено у розшук
Мін'юст переводить подачу і видачу документів в он-лайн
ЄС виділяє 18 млн. євро гуманітарної допомоги Україні
Фахівців в органи місцевого самоврядування відбиратимуть за конкурсом, - Геннадій Зубко
«Газова справа»: досудове розслідування стосовно низки осіб завершене
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
Північна Корея запустила балістичну ракету
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
В Испании будут судить фанатов, которые устроили террор футболисту сборной Украины
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+