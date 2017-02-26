Кровавая стрельба в военной части Киева: новые подробности

Военная прокуратура открыла производство по факту пулевого ранения нацгвардейца.
Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины начато уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе в условиях особого периода военных должностных лиц одной из воинских частей Нацгвардии Украины в Киеве.
Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По данным прокуратуры, установлено, что в военной части отдельными военными должностными лицами не обеспечено соблюдение порядка обращения с оружием и боеприпасами, в результате чего оружие, выданное военнослужащему, оказалась заряженным.
"В связи с этим, военнослужащий после получения оружия по неосторожности ранил сам себя. В настоящее время, нацгвардеец направлен в Киевскую городскую клиническую больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Уголовное производство начато по ч.3 ст. 425 УК Украины.
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