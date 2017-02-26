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Стрельба под Киевом: пострадал 28-летний мужчина

Стрельба под Киевом: пострадал 28-летний мужчинаСсора двух братьев в Броварах закончилась стрельбой.

Во время совместного распития горячительных напитков между родственниками в Броварах на Киевщине произошла ссора, в ходе которой 32-летний мужчина из травматического оружия ранил младшего брата. Причину вражды сейчас устанавливают работники полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникаций областной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на KV.

В полицию Киевщины сообщение от работника больницы г. Бровары о том, что к ним доставлен местный житель, где ему диагностировали травматическое ранение ноги и сотрясение головного мозга.

Как выяснили правоохранители, ссора, переросшая в драку, произошла во время совместного распития алкоголя между двумя братьями. Сначала 32-летний мужчина из травматического оружия ранил 28-летнего брата, а потом натравил на него собаку.

Отмечается, что ранее старший брат уже отбывал наказание за кражу, а его младший брат - за совершение грабежа.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Также отмечается, что пострадавшему была оказана своевременная медицинская помощь, и сейчас его здоровью ничего не угрожает.
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