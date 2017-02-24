За убийство киевлянки полиция задержала рецидивиста

Женщина умерла от многочисленных ножевых ранений. За совершение тяжкого преступления разоблачили ранее судимого мужчину
Как сообщили zamkova.info в отделе коммуникации полиции Киева, мертвую женщину в квартире по ул. Петропавловской обнаружила ее знакомая, которая и позвонила в полицию. По вызову выехала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции и оперативные работники.
«Установлено, что умершая - 36-летняя владелица квартиры, ранее судимая за хранение наркотиков и содержание притона. По заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила от многочисленных (около 40) колото-резаных ранений», - рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.
Сведения о событии зарегистрировали и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские провели осмотр места происшествия, изъятые вещественные доказательства направили на экспертное исследование и начали розыск злоумышленника.
За две недели тщательно проведенных оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили, к совершению тяжкого преступления может быть причастен знакомый потерпевшей - 32-летний киевлянин, ранее судимый за грабеж.
Собрав достаточную доказательную базу, полицейские доставили мужчину в управление. Понимая, что разоблачен, злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, как все произошло.
«По словам задержанного, он помогал женщине распространять «ширку», за что был определенный процент. В тот день «начальница» вспомнила ему о долге, он возмутился, что и так мало получает за свои услуги. Ссора из-за наркотиков и деньги закончилась трагически: мужчина схватил нож и убил женщину. После обыскал квартиру, денег не нашел, поэтому забрал только мобильный телефон, который впоследствии сдал в ломбард », - отметил Владислав Ищенко.
Киевлянину объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. По представлению следователей судом он арестован. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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