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За убийство киевлянки полиция задержала рецидивиста

За убийство киевлянки полиция задержала рецидивистаЖенщина умерла от многочисленных ножевых ранений. За совершение тяжкого преступления разоблачили ранее судимого мужчину

Как сообщили zamkova.info в отделе коммуникации полиции Киева, мертвую женщину в квартире по ул. Петропавловской обнаружила ее знакомая, которая и позвонила в полицию. По вызову выехала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции и оперативные работники.

«Установлено, что умершая - 36-летняя владелица квартиры, ранее судимая за хранение наркотиков и содержание притона. По заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила от многочисленных (около 40) колото-резаных ранений», - рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Сведения о событии зарегистрировали и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские провели осмотр места происшествия, изъятые вещественные доказательства направили на экспертное исследование и начали розыск злоумышленника.

За две недели тщательно проведенных оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили, к совершению тяжкого преступления может быть причастен знакомый потерпевшей - 32-летний киевлянин, ранее судимый за грабеж.

Собрав достаточную доказательную базу, полицейские доставили мужчину в управление. Понимая, что разоблачен, злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, как все произошло.

«По словам задержанного, он помогал женщине распространять «ширку», за что был определенный процент. В тот день «начальница» вспомнила ему о долге, он возмутился, что и так мало получает за свои услуги. Ссора из-за наркотиков и деньги закончилась трагически: мужчина схватил нож и убил женщину. После обыскал квартиру, денег не нашел, поэтому забрал только мобильный телефон, который впоследствии сдал в ломбард », - отметил Владислав Ищенко.

Киевлянину объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. По представлению следователей судом он арестован. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

За убийство киевлянки полиция задержала рецидивиста
За убийство киевлянки полиция задержала рецидивиста
За убийство киевлянки полиция задержала рецидивиста
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