В Киеве неизвестный расстрелял недострой из гранатомета. Фото

В Киеве на дачном массиве Осокорки в Дарницком районе неизвестный выстрелом из ручного гранатомета повредил крышу недостроя. В результате инцидента никто не пострадал. На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию, сообщает zamkova.info, со ссылкой на segodnya.ua.
В недостроенном доме правоохранители обнаружили и изъяли хвостовик от патрона ручного гранатомета.
Правоохранители начали уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
В рамках расследования следователи устанавливают происхождение хвостовика патрона от гранатомета и мотивы совершенного.
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