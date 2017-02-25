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В Киеве неизвестный расстрелял недострой из гранатомета. Фото

В Киеве неизвестный расстрелял недострой из гранатомета. ФотоВ Киеве на дачном массиве Осокорки в Дарницком районе неизвестный выстрелом из ручного гранатомета повредил крышу недостроя. В результате инцидента никто не пострадал. На чердаке хозяин дома обнаружил фрагмент заряда от гранатомета РГД-22 и вызвал полицию, сообщает zamkova.info, со ссылкой на segodnya.ua.

В недостроенном доме правоохранители обнаружили и изъяли хвостовик от патрона ручного гранатомета.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

В рамках расследования следователи устанавливают происхождение хвостовика патрона от гранатомета и мотивы совершенного.

Досудебное расследование продолжается.

В Киеве неизвестный расстрелял недострой из гранатомета. Фото
В Киеве неизвестный расстрелял недострой из гранатомета. Фото
В Киеве неизвестный расстрелял недострой из гранатомета. Фото
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