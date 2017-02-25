Под Киевом молодой рецидивист зарезал мужчину

Убийца пытался скрыть преступление пожаром.
Все началось с того, в одном из домов разгорелся пожар. В одной из комнат было обнаружено тело 52-летнего мужчины.
Как рассказали Хронике.инфо
в пресс-службе ГУ Национальной полиции Украины в Киевской области, мужчину убил 22-летний рецидивист.
Полицейские выяснили, что в поисках заработка молодой человек приехал в село под Киевом к своему знакомому. Тот пообещал найти ему работу на местном комбинате и предложил ему свое жилье.
Согласившись, парень, по всей видимости не предполагал, что доброжелательный хозяин любит выпить.
В тот день хозяин жилых квадратных метров снова хлебнул лишнего. После этого стал приставать к своему квартиранту, предлагая интим.
Молодой квартирант решил защищаться от мужчины и схватился за нож.
Когда обидчик обмяк и умер, он поджег дом и уехал к себе на Сумщину. Там его задержали, сообщает zamkova.info
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