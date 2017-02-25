Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:52 – Житомирянин встановив сонячні батареї на даху багатоповерхівки 
  • 16:47 – На військовому полігоні в Житомирській області загинув військовослужбовець 
  • 16:46 – У Житомирі на базі спорткомплексу «Динамо» планується відкриття нових соціально-спортивних проектів (ФОТО) 
  • 14:40 – Допоможіть знайти 15-річного хлопця! (ФОТО) 
  • 14:13 – "Гастрорлери" з Рівненщини нищать ліс на Житомирщині 

Под Киевом молодой рецидивист зарезал мужчину

Под Киевом молодой рецидивист зарезал мужчинуУбийца пытался скрыть преступление пожаром.

Все началось с того, в одном из домов разгорелся пожар. В одной из комнат было обнаружено тело 52-летнего мужчины.

Как рассказали Хронике.инфо в пресс-службе ГУ Национальной полиции Украины в Киевской области, мужчину убил 22-летний рецидивист.

Полицейские выяснили, что в поисках заработка молодой человек приехал в село под Киевом к своему знакомому. Тот пообещал найти ему работу на местном комбинате и предложил ему свое жилье.

Согласившись, парень, по всей видимости не предполагал, что доброжелательный хозяин любит выпить.

В тот день хозяин жилых квадратных метров снова хлебнул лишнего. После этого стал приставать к своему квартиранту, предлагая интим.

Молодой квартирант решил защищаться от мужчины и схватился за нож.

Когда обидчик обмяк и умер, он поджег дом и уехал к себе на Сумщину. Там его задержали, сообщает zamkova.info.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 0
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Жуткая авария под Киевом: разбился молодой парень
» Под Киевом произошла кровавая поножовщина
» Расстрел мужчины в Киеве: новые подробности. Фото
» Киев: в квартире обнаружено изуродованное тело молодого мужчины
» Под Киевом, пропавшего без вести мужчину нашли закопанным в своём же дворе
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Втікача-фігуранта «газової справи» оголошено у розшук
Мін'юст переводить подачу і видачу документів в он-лайн
ЄС виділяє 18 млн. євро гуманітарної допомоги Україні
Фахівців в органи місцевого самоврядування відбиратимуть за конкурсом, - Геннадій Зубко
«Газова справа»: досудове розслідування стосовно низки осіб завершене
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
Північна Корея запустила балістичну ракету
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
В Испании будут судить фанатов, которые устроили террор футболисту сборной Украины
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+