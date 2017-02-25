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В Киеве трое наркоманов насмерть забили женщину металлической трубой

В Киеве трое наркоманов насмерть забили женщину металлической трубойСоседка, которая вышла на прогулку с собакой, нашла женщину с разбитой головой.

Мужчин обоснованно подозревают в убийстве женщины, тело которой обнаружили 18 января на улице Декабристов.

Тогда в дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонила женщина и сообщила, что на улице Декабристов обнаружила мертвую женщину с разбитой головой. Выяснилось, что правоохранителей вызвала соседка, которая вышла на прогулку с собакой, передает zamkova.info со ссылкой на segodnya.ua.

На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила женщину с травмами головы. Рядом с ней была сумочка и разбитая бутылка из-под пива.

Правоохранители сразу начали поиски и впоследствии задержали трех мужчин, которые обоснованно подозреваются в убийстве женщины. Это 27-летние местные наркозависимые молодые люди, которые ранее были судимы за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Задержали злоумышленников по месту жительства. В ходе обыска их квартир полицейские обнаружили немало похищенных вещей.

Правоохранители выяснили: молодые люди заметили на улице женщину и начали к ней приставать, а потом взяли металлическую трубу и начали ее избивать. Когда потерпевшая потеряла сознание, сняли с нее золотые украшения и пошли домой. На следующий день ювелирные изделия сдали в ломбард.

Молодые люди также признались, что совершали кражи из автомобилей.

Злоумышленников задержали, полицейские проверяют их причастность к аналогичным преступлениям на территории Киева.

Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 ("Убийство") и ч. 4 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В Киеве трое наркоманов насмерть забили женщину металлической трубой
В Киеве трое наркоманов насмерть забили женщину металлической трубой
В Киеве трое наркоманов насмерть забили женщину металлической трубой
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