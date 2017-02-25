В Киеве трое наркоманов насмерть забили женщину металлической трубой

Соседка, которая вышла на прогулку с собакой, нашла женщину с разбитой головой.
Мужчин обоснованно подозревают в убийстве женщины, тело которой обнаружили 18 января на улице Декабристов.
Тогда в дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонила женщина и сообщила, что на улице Декабристов обнаружила мертвую женщину с разбитой головой. Выяснилось, что правоохранителей вызвала соседка, которая вышла на прогулку с собакой, передает zamkova.info
со ссылкой на segodnya.ua
.
На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила женщину с травмами головы. Рядом с ней была сумочка и разбитая бутылка из-под пива.
Правоохранители сразу начали поиски и впоследствии задержали трех мужчин, которые обоснованно подозреваются в убийстве женщины. Это 27-летние местные наркозависимые молодые люди, которые ранее были судимы за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Задержали злоумышленников по месту жительства. В ходе обыска их квартир полицейские обнаружили немало похищенных вещей.
Правоохранители выяснили: молодые люди заметили на улице женщину и начали к ней приставать, а потом взяли металлическую трубу и начали ее избивать. Когда потерпевшая потеряла сознание, сняли с нее золотые украшения и пошли домой. На следующий день ювелирные изделия сдали в ломбард.
Молодые люди также признались, что совершали кражи из автомобилей.
Злоумышленников задержали, полицейские проверяют их причастность к аналогичным преступлениям на территории Киева.
Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 ("Убийство") и ч. 4 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.