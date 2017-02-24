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Жестокое убийство в Киеве: новые подробности

Жестокое убийство в Киеве: новые подробностиВ Киеве раскрыли жуткое убийство женщины.

В Киеве полиция раскрыла жестокое убийство 36-летней женщины, которую преступник три десятка раз ударил ножом.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Убийцу задержали в среду, 22 февраля. Им оказался 30-летний наркоман, который признался, что причиной расправы стали долги.

Как сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киеве, трагедия произошла на улице Петропавловская в Шевченковском районе. Труп женщины обнаружила ее знакомая.

"Установлено, что погибшая ранее была судима за хранение наркотиков и содержание притона. По заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила от многочисленных (около 40) колото-резаных ранений", - заявил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Убийцу правоохранители искали в течение двух недель и вскоре вышли на его след и задержали. "Душегуб" признался, что помогал женщине распространять наркотики, за что получал определенный процент.

"В день убийства "начальница" вспомнила ему о долге. Мужчина возмутился и сказал, что и так мало получает за свои услуги. Ссора из-за наркотиков и денег закончилась трагически: мужчина схватил нож и убил женщину. После обыскал квартиру, денег не нашел, поэтому забрал только мобильный телефон, который впоследствии сдал в ломбард ", - рассказал Ищенко.
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