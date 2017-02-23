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Дерзкое ограбление мужчины в Киеве: новые подробности

Дерзкое ограбление мужчины в Киеве: новые подробностиУ мужчины украли 50 тысяч долларов.

В Шевченковском районе столицы неизвестные в масках со стрельбой ограбили мужчину. Из салона авто похитили сумку с $ 50 тыс. Инцидент произошел сегодня, 22 февраля, в 14:00.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

"На перекрестке улиц Мельникова и Герцена трое грабителей открыли огонь по авто Mazda. Прострелили заднее и боковое стекло. После этого забрали сумку с деньгами. Сели в Mercedes и скрылись. Пострадавший пытался догнать преступников. Однако на улице Ванды Василевской потерял их. В салоне находились двое мужчин. Они не пострадали. Сейчас от любых объяснений отказываются", - говорится в сообщении.

Полиция разыскивает Mercedes черного цвета. В Киеве ввели план "Перехват". На месте работает следственно-оперативная группа.
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