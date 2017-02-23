В Киеве молодого парня зарезали и подожгли в собственной квартире

К 21-летнему парню пришли его знакомые, затем они покинули квартиру, а жильцы дома почувствовали запах дыма.
В киевской квартире после пожара полиция обнаружила мертвого мужчину с ножевым ранением.
В Соломенское управление полиции позвонили местные жители с сообщением о пожаре в одной из квартир. На месте происшествия следственно-оперативная группа вместе со спасателями увидела на полу сгоревшей спальни тело молодого человека с ножевым ранением и ожогами.
После осмотра квартиры правоохранители опросили соседей и выяснили, что к 21-летнему парню пришли его знакомые. Через некоторое время они покинули квартиру, а потом жильцы дома почувствовали запах дыма.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.