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В Киеве молодого парня зарезали и подожгли в собственной квартире

В Киеве молодого парня зарезали и подожгли в собственной квартиреК 21-летнему парню пришли его знакомые, затем они покинули квартиру, а жильцы дома почувствовали запах дыма.

В киевской квартире после пожара полиция обнаружила мертвого мужчину с ножевым ранением.

В Соломенское управление полиции позвонили местные жители с сообщением о пожаре в одной из квартир. На месте происшествия следственно-оперативная группа вместе со спасателями увидела на полу сгоревшей спальни тело молодого человека с ножевым ранением и ожогами.
В Киеве молодого парня зарезали и подожгли в собственной квартире
После осмотра квартиры правоохранители опросили соседей и выяснили, что к 21-летнему парню пришли его знакомые. Через некоторое время они покинули квартиру, а потом жильцы дома почувствовали запах дыма.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

kiev.segodnya.ua
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