В Киеве произошло резонансное похищение человека

Над мужчиной издевались и требовали деньги.
Так, в полицию позвонил охранник гаражного кооператива и сообщил, что в одном из боксов за закрытыми дверями находится человек. Он предположил, что мужчину там удерживают насильно. О том, что в гараже кто-то есть, охранник узнал по стуку.
На место выехала следственно-оперативная группа, которая открыв двери с помощью сотрудников спасательной службы, действительно внутри обнаружила человека.
Как рассказали Хронике.инфо
в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве, мужчину в гараж привезли знакомые, с которыми он работал на автомойке. Накануне поссорились из-за исчезнувшего на предприятии прожектора стоимостью пять тысяч долларов и в краже обвинили именно его.
Когда коллеги приехали к нему с требованием вернуть деньги, то снова стал отказываться. Тогда молодого человека посадили в багажник и вывезли в гараж, оставив его в подвале, сообщает zamkova.info
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Просидев там несколько часов, мужчина попытался самостоятельно освободиться, но двери были закрыты. Поэтому он начал громко стучать и звать на помощь, что услышал охранник и вызвал полицию.
Похитителей 24-х и 33-х лет, которые оказались жителями Киева, задержали.