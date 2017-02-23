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В Киеве мужчина жестоко избил спящего любовника жены

В Киеве мужчина жестоко избил спящего любовника женыМужчина застал пару в постели и из ревности побил мужчину железной фомкой.

В Киеве на улице Старокиевской в квартире врачи обнаружили мужчину с многочисленными травмами. Об этом они сообщили правоохранителям, рассказали в ГУ НП Киева.

Хозяйка квартиры сообщила сотрудникам полиции, что со своим знакомым пила алкоголь, после чего они пошли спать, а уже ночью неизвестные начали их бить и забрали ноутбук.

Впоследствии выяснилось, что мужчину избил металлической фомкой официальный муж женщины, который увидел их в постели.

Правоохранители установили его личность – это 28-летний уроженец Закарпатья.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

kiev.segodnya.ua
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