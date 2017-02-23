В Киеве мужчина жестоко избил спящего любовника жены

Мужчина застал пару в постели и из ревности побил мужчину железной фомкой.
В Киеве на улице Старокиевской в квартире врачи обнаружили мужчину с многочисленными травмами. Об этом они сообщили правоохранителям, рассказали в ГУ НП Киева.
Хозяйка квартиры сообщила сотрудникам полиции, что со своим знакомым пила алкоголь, после чего они пошли спать, а уже ночью неизвестные начали их бить и забрали ноутбук.
Впоследствии выяснилось, что мужчину избил металлической фомкой официальный муж женщины, который увидел их в постели.
Правоохранители установили его личность – это 28-летний уроженец Закарпатья.
Следственным отделом Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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