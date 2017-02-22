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В Киеве произошло смертельное ДТП

В Киеве произошло смертельное ДТПАвария произошла в Голосеевском районе.

В столице, 21-го февраля, произошло автопроисшествие, в котором погиб один из водителей.

Как удалось выяснить Хронике.инфо, водитель Daewoo Lanos, нарушая все установленные правила дорожного движения, попытался быстро развернуться.

Но вместо этого врезался автомобиль Renault. Удар оказался настолько сильным, что водитель Daewoo погиб на месте происшествия.

У водителя второго авто медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и шок. От госпитализации мужчина пока отказался.
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