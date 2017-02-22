В Киеве произошло смертельное ДТП

Авария произошла в Голосеевском районе.
В столице, 21-го февраля, произошло автопроисшествие, в котором погиб один из водителей.
Как удалось выяснить Хронике.инфо
, водитель Daewoo Lanos, нарушая все установленные правила дорожного движения, попытался быстро развернуться.
Но вместо этого врезался автомобиль Renault. Удар оказался настолько сильным, что водитель Daewoo погиб на месте происшествия.
У водителя второго авто медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и шок. От госпитализации мужчина пока отказался.