Под Киевом пропал молодой мужчина. Фото

15 февраля Дмитрий вышел из дома в Броварах и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Под Киевом разыскивается без вести пропавший Дмитрий Юрьевич Зубок, 1995 года рождения, временно проживающего в городе Бровары.
Об этом сообщает zamkova.info
, со ссылкой "Киев Оперативный".
В полицию поступило сообщение от жительницы Черниговской области, матери пропавшего, о том, что 15 февраля около 8.00 Дмитрий вышел из дома в городе Бровары и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы разыскиваемого: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные и короткие.
Особые приметы: есть татуировка на запястье левой руки в виде креста.
Если Вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения пропавшего, сообщите об этом в дежурную часть Броварского отдела полиции по телефонам: (04594) 5-34-04, 4-04-80, или по спецлинии полиции Киевщины "102".kiev.segodnya.ua