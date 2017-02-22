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Под Киевом пропал молодой мужчина. Фото

Под Киевом пропал молодой мужчина. Фото15 февраля Дмитрий вышел из дома в Броварах и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Под Киевом разыскивается без вести пропавший Дмитрий Юрьевич Зубок, 1995 года рождения, временно проживающего в городе Бровары.

Об этом сообщает zamkova.info, со ссылкой "Киев Оперативный".

В полицию поступило сообщение от жительницы Черниговской области, матери пропавшего, о том, что 15 февраля около 8.00 Дмитрий вышел из дома в городе Бровары и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемого: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные и короткие.

Особые приметы: есть татуировка на запястье левой руки в виде креста.

Если Вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения пропавшего, сообщите об этом в дежурную часть Броварского отдела полиции по телефонам: (04594) 5-34-04, 4-04-80, или по спецлинии полиции Киевщины "102".

kiev.segodnya.ua
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