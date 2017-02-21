В Киеве полицейские гнались за пьяным "помощником Луценко". Фото

В Святошинском районе Киева полицейские устроили погоню за Toyota Camry, водитель которой пытался уйти от преследования на скорости около 200 км/ч. Он двигался по проспекту Победы в сторону центра. В районе автостанции Дачной, водитель Toyota скинул скорость из-за потока машин. Он зацепил полицейский Prius так, что его кинуло в отбойник. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
Водитель находится в алкогольном опьянении, тест на драгер показал 1.2 промилле. Гражданин представился "помощником Юрия Луценко". Автомобиль отправляется на штрафплощадку, говорится в сообщении.
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