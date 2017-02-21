В центре Киева упавший с крыши лед покалечил женщину

Опасный участок был огражден лентой, однако женщину это не остановило.
В Киеве на ул. Прорезная, 17 произошло ЧП из-за упавшего с крыши льда. Как сообщает в Facebook пользователь Антон Сененко, лед сильно разбил голову женщине-пешеходу.
"Полиция оказала первую помощь и усадила в машину. Что характерно – здание огорожено полосатой лентой, но люди упорно прут. Коп уже фишки расставил и громко всех окликает. Будьте осторожны. Это внизу все растаяло. На крышах полно сюрпризов", – пишет он.
"Да в это время старый центр вообще непроходим. Прорезная, Ярвал, Рейтарская и весь этот район – постоянная русская рулетка, там нереально иначе, либо идешь под риском льда, либо не идешь", – комментирует Владимир Борисюк. Также люди пишут, что коммунальщики натягивают ленты, просто чтобы снять с себя ответственность, и лучше бы они чистили крыши.
В управлении по вопросам ЧС КГГА информацию о пострадавшей подтвердили. "Сосулька упала с фасада здания Молодого театра. Женщину медики забрали в больницу. Сейчас мы высылаем на место инспекторов по благоустройству", – рассказал нам начальник управления Роман Ткачук.
Напомним, это не первое подобное происшествие за последнее время. Сегодня возле дома по улице Антоновича, 1 снег с крыши упал на "Субару" и серьезно помял капот иномарки.
Пару дней назад на бульваре Вацлава Гавела (бывший Лепсе) снежная глыба раздавила припаркованный посреди двора автомобиль "Хюндай".
Похожий случай произошел и в Шевченковском районе улица Сечевых стрельцов 81/1. Здесь с крыши сорвалась большая сосулька, разбив при этом припаркованную возле здания машину. А на ул. Злотоустовской упавший снег помял крышу Skoda Superb.kiev.segodnya.ua