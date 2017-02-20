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"Синие киты": стали известны детали ЧП со школьницей в Киеве

"Синие киты": стали известны детали ЧП со школьницей в Киеве15-летнюю девочку нашли на крыше столичной высотки за несколько минут до прыжка.

Одна из двух девочек, которые хотели покончить жизнь самоубийством в Киеве по указанию группы смертельной квест-игры "Синий кит" в соцсети, рассказала, как пыталась избавиться от назойливых администраторов сайта.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, после получения заданий сделать больно своим близким или родителям она попыталась уйти из группы, удалив свой аккаунт в соцсети, однако ее все равно вычислили и донимали звонками. От девочки требовали продолжить смертельную игру с заранее известным исходом.

"Были задания смотреть фильмы ужасов, слушать определенную музыку целый день", - рассказал подросток.

Ранее сообщалось, что 15-летнюю школьницу, пытавшуюся покончить с собой из-за указаний, которые получала из "группы смерти", правоохранители смогли разыскать на последнем этаже высотки.
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