Кровавая стрельба в Киеве: новые подробности

В столице в кафе открыли стрельбу.
В субботу вечером, 18 февраля, в одном из кафе Киева произошла стрельба, в результате которой были ранены двое человек.
Об этом сообщает Хроника.инфо
со ссылкой на online.ua
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В отделе коммуникации полиции Киева рассказали, что на Лесном массиве в кафе между двумя группами посетителей произошла словесная перепалка, после чего одни из участников конфликта применили огнестрельное оружие, ранив двух человек.
Потерпевшие были госпитализированы. Полицейским не удалось их опросить из-за их состояния. Стрелявшие разыскиваются.
Правоохранители отметили, что решается вопрос о квалификации преступления по соответствующей статье Уголовного кодекса.
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В то же время, свидетели инцидента рассказали, что стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле с донецкими номерами.