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В Киеве школьницы пытались совершить самоубийство после приказа в соцсетях

В Киеве школьницы пытались совершить самоубийство после приказа в соцсетяхПолицейские предотвратили трагедию и просят родителей внимательнее относиться к своим детям.

Столичные полицейские спасли двух девочек-подростков от самоубийства. Как сообщают в ГУ НП Киева, 15-летняя киевлянка вместе с подругой были участницами "групп смерти" в социальных сетях.

Об исчезновении 15-летней девочки правоохранителям сообщала ее мать. Ребенок перед исчезновением оставил предсмертную записку, в которой прощался" с родными.

"Выяснилось, что девочка за несколько часов до этого отключила свой телефон и удалила свой профиль в соцсетях. Однако, при проверке удалось установить, что она была участницей нескольких "групп смерти", которые пропагандируют культ насилия и жестокости, а также читала книгу о самоубийстве", – сообщали в ГУ НП Киева.

На поимки пропавшей девочки направили все патрули и даже военнослужащих Нацгвардии. Через несколько часов ребенка с переохлаждением и порезами на руках нашли на последнем этаже 16-этажки. Неподалеку лежали наушники и еще одна записка, в которой она написала свое последнее желание. На место вызвали скорую. При осмотре на теле школьницы обнаружили как свежие порезы, так и старые. После того, как ей оказали необходимую медпомощь, мать забрала ее домой.

"Впоследствии полицейские установили, что девочка и ее подруга были участницами группы "Синий кит" и выполняли задания администратора – наносили себе порезы на руках и ногах в виде кита, цифр и слова "да". В тот вечер они должны были выполнить последнее задание – совершить самоубийство, прыгнув с высотки или путем повешения.

Вместе девочки поднялись на последний этаж дома, но одна из них в последний момент испугалась и ушла. Второго ребенка нашли в беспомощном состоянии, она не могла объяснить, для чего все это делает", – рассказали правоохранители.

Сейчас открыто уголовное производство по факту доведения до самоубийства. Чтобы найти фигурантов преступления привлекли киберполицию. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы. Полицейские просят родителей внимательнее относиться к своим детям, уделять им больше внимания и интересоваться, чем они занимаются.

В Киеве школьницы пытались совершить самоубийство после приказа в соцсетях
В Киеве школьницы пытались совершить самоубийство после приказа в соцсетях
В Киеве школьницы пытались совершить самоубийство после приказа в соцсетях
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