Смертельное ДТП в Киеве: "ВАЗ" въехал в отбойник, водитель погиб на месте

В Киеве в районе ул. Луговой произошло смертельное ДТП, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"На съезде с путепровода на ул. Луговой произошла ужасная авария. Водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, в результате чего автомобиль полностью насадило на отбойник", - говорится в сообщении.
Сообщается, что водитель скончался на месте, а его жена сломала руку, пишет 112.ua.
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