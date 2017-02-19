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Убийство мужчины в Киеве: новые подробности

Убийство мужчины в Киеве: новые подробностиВ убийстве подозревают сестру убитого.

Правоохранители Киева задержали женщину, которая подозревается в убийстве мужчины в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в городе Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Golos.ua.

«На данный момент правоохранители задержали женщину, которая подозревается в убийстве жителя Деснянского района города Киева, которое произошло в январе этого года. Задержанная является сестрой погибшего», - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что убийство произошло из-за ссоры во время между родственниками, а сама задержанная якобы была в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство, сообщает zamkova.info.
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