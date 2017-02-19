Убийство мужчины в Киеве: новые подробности

Правоохранители Киева задержали женщину, которая подозревается в убийстве мужчины в Деснянском районе Киева.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в городе Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Golos.ua.
«На данный момент правоохранители задержали женщину, которая подозревается в убийстве жителя Деснянского района города Киева, которое произошло в январе этого года. Задержанная является сестрой погибшего», - сообщили в пресс-службе.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что убийство произошло из-за ссоры во время между родственниками, а сама задержанная якобы была в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту открыто уголовное производство, сообщает zamkova.info.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.