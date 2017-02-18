Стрельба в Киеве: неизвестные ранили двух человек и скрылись на авто с донецкими номерами

В Деснянском районе Киева в результате стрельбы в кафе ранены двое человек.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Киева, информация об инциденте поступила сегодня вечером.
По данным полиции, на Лесном массиве в кафе произошла словесная перепалка между двумя группами посетителей, после чего одни из участников конфликта применили огнестрельное оружие, ранив двух человек, которые были госпитализированы, сообщает segodnya.ua.
Полицейские не смогли опросить пострадавших из-за их состояния. Стрелявшие разыскиваются. В полиции отметили, что решается вопрос о квалификации преступления по соответствующей статье Уголовного кодекса. В то же время, как сообщили свидетели инцидента, люди, которые стреляли, скрылись с места происшествия на автомобиле с донецкими номерами.
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