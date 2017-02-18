Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 11:01 – У Пулинському районі завдяки небайдужим сусідам врятовано трьох малолітніх дітей від переохолодження (ФОТО) 
  • 10:42 – У Радомишлі поліція затримала групу злодіїв-невдах 
  • 12:43 – На Олевщині поліція затримала дві групи старателів-нелегалів. Фото 
  • 10:55 – Унікальна виставка археологічних знахідок відкрилася в обласному краєзнавчому музеї 
  • 00:16 – На Житомирщині стартує проект рекультивації земель, пошкоджених видобутком бурштину 

В Киеве женщина убила своего брата

В Киеве женщина убила своего братаУбийство произошло на Троещине.

Правоохранители задержали девушку, которая полтора месяца назад жестоко зарезала 30-летнего мужчину.

Тогда, 2-го января, в одной из квартир на столичной Троещине в одной из жилых квартир в жилом массиве по улице Марины Цветаевой полицейские обнаружили труп молодого человека с множественными ножевыми ранениями.

Жестокостью, с которой была совершена кровавая расправа, поразились даже опытные оперативники.

Погибшим оказался 30-летний хозяин квартиры. Все это время полицейские искали убийцу молодого киевлянина.

На данный момент известно, что на тот свет парня отправила его родная сестра. В тот день они поссорились и девушка, схватившись за нож, несколько раз всадила его в тело родственника. После этого преступница скрылась.

От полученных ранений киевлянин скончался на месте.

hronika.info
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 1193
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Расстрел мужчины в Киеве: новые подробности. Фото
» В Киеве обнаружен труп убитого мужчины
» ЧП в Киеве: мужчину убили прямо на детской площадке
» В Киеве жестоко убили мужчину за просьбу не шуметь (видео)
» Кровавая расправа в Киеве: убита молодая женщина. Фото
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Фахівців в органи місцевого самоврядування відбиратимуть за конкурсом, - Геннадій Зубко
«Газова справа»: досудове розслідування стосовно низки осіб завершене
Мирослав Пітцик: Нарешті відбувся довгоочікуваний день місцевого самоврядування у Верховній Раді
Найбільше у здатність ЗСУ протистояти повномасштабному вторгненню вірять львів’яни та харків’яни
Гройсман: Я готов присоединиться к борьбе против контрабанды, но у украинских граждан должно быть светло и тепло
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
Північна Корея запустила балістичну ракету
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
В Испании будут судить фанатов, которые устроили террор футболисту сборной Украины
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+