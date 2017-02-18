В Киеве женщина убила своего брата

Убийство произошло на Троещине.Правоохранители задержали девушку, которая полтора месяца назад жестоко зарезала 30-летнего мужчину.Тогда, 2-го января, в одной из квартир на столичной Троещине в одной из жилых квартир в жилом массиве по улице Марины Цветаевой полицейские обнаружили труп молодого человека с множественными ножевыми ранениями.Жестокостью, с которой была совершена кровавая расправа, поразились даже опытные оперативники.Погибшим оказался 30-летний хозяин квартиры. Все это время полицейские искали убийцу молодого киевлянина.На данный момент известно, что на тот свет парня отправила его родная сестра. В тот день они поссорились и девушка, схватившись за нож, несколько раз всадила его в тело родственника. После этого преступница скрылась.От полученных ранений киевлянин скончался на месте.