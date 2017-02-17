В Києві відбулась масштабна Попереджувальну Акцію "Увага! Небезпечний ЛІД!"

У столиці на Оболонській затоці рятувальні служби і громадськість провели попереджувальну Акцію "Увага! Небезпечний ЛІД!", повідомляє zamkova.info з посиланням на асоціацію, рибалок України.
"Хобі, яке може коштувати життя". Саме так у столичній Держслужбі з надзвичайних ситуацій охрестили рятувальники зимову рибалку. Виявляється, що загалом по країні у цьому році під кригою вже загинуло понад 80 людей! Тож держслужбовці та громадськість вкотре вирішили нагадати Правила безпечної поведінки зимовим рибалкам і способи порятунку, якщо виникне екстремальна ситуація.
- Риболовля гірше грипу. Їй хворі мільйони наших співгромадян - говорить голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков - Рибною ловлею захоплюються цілий рік. І зима не виняток. Любителів зимової підлідної риболовлі жартома називають «пінгвінами». Але, крім того, що рибалок і цих милих істот оточують крижані тороси і вони є ловцями риби, їх більше нічого не пов'язує Пінгвіни у воді спритні, швидкі, майстерні мисливці. Що не скажеш про рибалок, що провалилися під лід. Ватяні штани і кожух, намокаючи, стають не підйомними гирями, тягнучи риболова на дно ... Сьогодні 21 століття і тому на зимову риболовлю необхідно одягати сучасні, легкі, непромокальні комбінезони. Благо їх вибір в будь-якому рибальському магазині широкий. Перший лід та останні його дні деякі рибалки чекають, як «свято». Дійсно в цей період риба більш активна. Але не слід забувати при цьому Правила безпеки поведінки на льоду. Адже саме незміцнілий лід, самовпевненість і зневага до власної безпеки стають часом причиною трагедії.
Головне управління ДСНС України у м. Києві, аварійно-рятувальна водолазна служба "Київська служба порятунку", Агентство рибного господарства України, Служба екстреної медицини, Лінійний відділ в Річковому порту Київ ГУ МВС України, Асоціація рибалок України, Національна екологічна Рада України, ГО «Еко громада», Громадська рада при КМДА разом з інспекторами Київського рибоохоронного патруля пішли на лід до рибалок, щоб нагадати їм про Правила безпеки поведінки на льоду і Правила любительської риболовлі. Захід проходив на замерзлій Оболонській затоці.
Протягом останніх двох зимових місяців погода мінлива, то морози, то відлига. Як наслідок, річка Дніпро вільна від льоду. Тільки по затоках і на озерах стоїть лід. Місцями він в вимоїнах, крихкий, і тому небезпечний. Рятувальники, рибоохорона, громадськість стурбовані непідготовленістю деяких любителів зимової риболовлі. І тому у профілактичних цілях було прийнято рішення про проведення попереджувальної Акції
- Такі заходи є дійсно важливими, в першу чергу для громадян, які не уявляють своє життя без риболовлі. Це захоплення може змусити людину забути про власну безпеку. Рибалки - екстремали, самі того не помічаючи, піддаються ризику. Такі навчання необхідні, аби нагадати кожному, що ніяке хобі не варте людського життя. Ми намагаємось уберегти наших мешканців від необдуманих вчинків, або хоча б навчити, як врятувати себе і товариша в надзвичайній ситуації. Звісно ж самотужки рятувальники столичної Держслужби з надзвичайних ситуацій з усіма случаями не впораються, тому це ще одна чудова можливість відпрацювати взаємодію з іншими службами Києва щодо порятунку громадян, які потрапили в небезпеку на воді. Маємо змогу поділитися досвідом і вміннями, та сподіваємось, що вони пригодяться лише на тренуваннях, – зазначив очільник столичного главку ДСНС Андрій Ватолін.
За відомостями рятувальників, хоч рік тільки почався, але вже встиг забрати з собою не одне людське життя на тонкому льоду зимових водойм.
Водолази повідомили, що такої кількості трагічних випадків, як в цьому році, давно не було. Люди гинуть на воді практично кожен день. Загальні цифри по Україні за зиму вражаючи - понад 80 загиблих. Дуже боляче коли гинуть діти, а в цьому році вже 9 юних життів забрали зимові водойми. При цьому тільки на столичній акваторії врятовані 83 людини, в тому числі 19 дітей.
- Досвідчені рибалки піклуються про свою безпеку, і мають при собі спорядження, за допомогою якого в разі біди вони зможуть врятуватися самі або допомогти товаришеві, який потрапив у біду - сказав керівник Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін - У цьому рейді столичні рятувальники для рибалок прочитають лекцію про поведінку і з порятунку на льоду. Вода - це стихія! І до неї потрібно ставитися шанобливо.
- Зимова рибна ловля - це хобі. І воно на повинно перетворяватися в екстрімальну сітуацію. Нехтування правилами безпеки під час перебування на льоду може стати причиною трагічних наслідків. Крім того, при підвищенні температурних показників лід може стати занадто тонким, через що підвищується рівень небезпеки знаходження на ньому - сказав начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій в КМДА Роман Ткачук - Для запобігання нещасних випадків на льоду, рятувальники та представники громадських організацій регулярно проводять активну інформаційно-роз'яснювальну роботу. Фахівці Служби порятунку відвідують місця, де зазвичай збирається велика кількість людей, і нагадують їм Правила поведінки на льоду.
Профілактичні заходи дуже важливі, бо статистика, на жаль, не втішна і каже, що щорічно водна стихія забирає близько 200 людських життів по всій країні. І щоб цього не відбувалося надалі, потрібно бити «в усі дзвони», пробуючи достукатися до всіх, хто нехтує правилами безпечної поведінки на зимових, замерзлих водоймах.
Під час Акції перший заступник глави Держрибагентства України Володимир Фалей розповів про складний зимовий період для риби. Пояснив рибалкам, де дозволена, а де ні аматорська риболовля на столичній акваторії. Нагадав про добову норму вилову та дозволені Правилами розміри риби. Закликав до гуманного, цивілізованого відношенню до водойм, водних живих ресурсів і до природи рідного краю. Інспектори Київського рибоохоронного патруля роздали брошури з картами дозволених для аматорській риболовлі місцями в зимовий період.
У вирубаної спеціально для цього ополонці рятувальники Головного управління ДСНС України у м. Києві, аварійно-рятувальної водолазної служби "Київська служба порятунку" показали наочно, як необхідно рятувати людину що провалився під лід. Спочатку пояснили, як потрібно діяти за допомогою підручних засобів: палиці і мотузки. А потім продемонстрували професійне обладнання для цих цілей.
Служба екстреної медицини продемонструвала прийоми та дії з надання Першої медичної допомоги людині, що побувала в крижаній воді.
Представники громадських організацій роздали рибалкам на замерзлій Оболонській затокі Пам'ятки з Правилами безпеки поведінки на льоду.
- Цей захід, інструктаж, навчання з рибалками, роздача їм Пам'яток допоможе багатьом уникнути екстремальних ситуацій на льодовій водоймі в майбутньому - говорить представник громадської організації «Еко Громада» Віталій Даніленко.
Асоціація рибалок України, Головне управління ДСНС України у м. Києві, аварійно-рятувальна водолазна служба "Київська служба порятунку", Держрибагентства України звертаються до громадян з проханням дотримуватись Правил безпеки під час перебування на льоду і не ризикувати своїм здоров'ям і життям. Нагадують, що безпечним вважається лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 см; для обладнання ковзанки - не менше 10-12 см (для масового катання - 25 см); масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше 15 см. Ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду, стрибаючи на ньому або ударами ноги. Якщо від удару по льоду пішнею на ньому з'являється вода, то негайно йдіть з того місця. Також не слід йти на водойму поодинці і в нічний час. Вирушаючи на риболовлю, обов'язково необхідно попередити рідних, куди ви йдете. Крім того, категорично забороняється вживати алкогольні напої до і під час перебування на льоду.
Друзі! Будьте обережні на зимовій водоймі! Дотримуйтесь Правил безпеки поведінки на льоду! Людське життя безцінне, і не варто ризикувати їм заради улову в пару окунців! – Асоціація рибалок України
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