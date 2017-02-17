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Под Киевом пропала 17-летняя девушка. Фото

Под Киевом пропала 17-летняя девушка. ФотоДевять дней тому назад она уехала на учебу в Бородянку и до сих пор не вернулась домой.

Бородянские правоохранители разыскивают Анну Мельник, 1999 года рождения. Девушка, которая живет в селе Вишняки, 7 февраля около 6:30 уехала на учебу в Бородянку и до сих пор не вернулась домой, сообщает zamkova.info, со ссылкой на segodnya.

На момент ухода из дома, она была одета синяя куртка, коричневые брюки, ботинки красного цвета, фиолетово шапка, сумка женская черного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Анны – сообщите об этом полиции по номеру 102.
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