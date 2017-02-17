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Вооруженное ограбление под Киевом: мужчину запытали до смерти

Вооруженное ограбление под Киевом: мужчину запытали до смертиПолицейских на место вызвал маленький сын мужчины.

Под Киевом в ночь с 14-го на 15-е февраля в жилой дом, отжав пластиковое окно, попали неизвестные, сообщает zamkova.info, со ссылкой на hronika.info.

Связав хозяина, преступники стали пытать его, чтобы выяснить, где у него лежат деньги.

От травм и издевательств мужчина скончался.

По всей видимости, хозяин дома так и «не раскололся» и сейф преступники забрали с собой.

По имеющейся информации, в нем находились ювелирные украшения и крупная сумма в долларах.

Обнаружил тело 11-летний сын убитого. Он увидел, что на первом этаже на диване в крови лежит связанный отец и вызвал полицию.

Известно, что погибший занимался бизнесом.

Сейчас преступников ищут. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
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