Вооруженное ограбление под Киевом: мужчину запытали до смерти

Полицейских на место вызвал маленький сын мужчины.
Под Киевом в ночь с 14-го на 15-е февраля в жилой дом, отжав пластиковое окно, попали неизвестные, сообщает zamkova.info
, со ссылкой на hronika.info
.
Связав хозяина, преступники стали пытать его, чтобы выяснить, где у него лежат деньги.
От травм и издевательств мужчина скончался.
По всей видимости, хозяин дома так и «не раскололся» и сейф преступники забрали с собой.
По имеющейся информации, в нем находились ювелирные украшения и крупная сумма в долларах.
Обнаружил тело 11-летний сын убитого. Он увидел, что на первом этаже на диване в крови лежит связанный отец и вызвал полицию.
Известно, что погибший занимался бизнесом.
Сейчас преступников ищут. Им грозит до 15 лет тюрьмы.