Шокирующая трагедия с детьми в Киеве: новые подробности

Горе-мать, заморившую детей голодом, могут обвинить в умышленном убийстве.
В Киеве прокуратура переквалифицировала действия Владиславы Подчапко, которая на 9 дней оставила двух своих малолетних детей одних в квартире, что привело к смерти ее годовалого сына.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, передает Хроника.инфо
со ссылкой на РБК-Украина
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Сначала преступление матери квалифицировали по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, повлекшее гибель человека). "Однако, как установило следствие, бросив детей на произвол судьбы, женщина осознавала последствия их девятидневного голодания и имела возможность сообщить, где и в каком состоянии они находятся. Вместе с тем умышленно и целенаправленно этого не сделала, что и привело к смерти годовалого мальчика", - подчеркнули в прокуратуре.
В среду, 15 февраля, горе-матери сообщили о смене подозрения. Теперь ее могут обвинить в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Подозреваемая находится под стражей. Расследование продолжается.