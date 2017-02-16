Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 10:55 – Унікальна виставка археологічних знахідок відкрилася в обласному краєзнавчому музеї 
  • 00:16 – На Житомирщині стартує проект рекультивації земель, пошкоджених видобутком бурштину 
  • 23:06 – В Чуднівському районі остаточно ліквідували могильник радіоактивних відходів 
  • 15:11 – В апеляційному суді довели законність обвинувального акту у справі про смертельну ДТП, що сталася у м. Малині 
  • 00:07 – В обікраденому будинку жителя Житомирщини поліція виявила боєприпас і наркотики (ФОТО) 

Шокирующая трагедия с детьми в Киеве: новые подробности

Шокирующая трагедия с детьми в Киеве: новые подробностиГоре-мать, заморившую детей голодом, могут обвинить в умышленном убийстве.

В Киеве прокуратура переквалифицировала действия Владиславы Подчапко, которая на 9 дней оставила двух своих малолетних детей одних в квартире, что привело к смерти ее годовалого сына.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Сначала преступление матери квалифицировали по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, повлекшее гибель человека). "Однако, как установило следствие, бросив детей на произвол судьбы, женщина осознавала последствия их девятидневного голодания и имела возможность сообщить, где и в каком состоянии они находятся. Вместе с тем умышленно и целенаправленно этого не сделала, что и привело к смерти годовалого мальчика", - подчеркнули в прокуратуре.

В среду, 15 февраля, горе-матери сообщили о смене подозрения. Теперь ее могут обвинить в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Подозреваемая находится под стражей. Расследование продолжается.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 2062
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Авария в Киеве: серьезно пострадали двое детей
» Под Киевом мужчина до смерти забил свою мать
» Гибель детей на пожаре под Киевом: новые подробности
» На Киевщине из-за халатности родителей погибла маленькая девочка
» В Киеве пьяный мужчина проломил другу голову ломом и взял в заложники собственных детей (видео)
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Мирослав Пітцик: Нарешті відбувся довгоочікуваний день місцевого самоврядування у Верховній Раді
Найбільше у здатність ЗСУ протистояти повномасштабному вторгненню вірять львів’яни та харків’яни
Гройсман: Я готов присоединиться к борьбе против контрабанды, но у украинских граждан должно быть светло и тепло
Група українських розвідувальників, яка зникла на Луганщині досі не вийшла на зв'язок – О.Мотузяник
Жадану скасували заборону на в'їзд до Білорусі
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
Північна Корея запустила балістичну ракету
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
В Испании будут судить фанатов, которые устроили террор футболисту сборной Украины
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+