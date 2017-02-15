У Києві 16 лютого прогнозують ожеледицю

У Києві 16 лютого прогнозують хмарну погоду, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.
"За прогнозом українського гідрометцентру, 16 лютого в Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі -8...-10 градусів, вдень 2-4 градуси морозу", – йдеться в повідомленні.
До водіїв звернулися з проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендують переходити дорогу тільки у встановлених для цього місцях та бути обачними.
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