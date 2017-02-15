Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 00:07 – В обікраденому будинку жителя Житомирщини поліція виявила боєприпас і наркотики (ФОТО) 
  • 22:59 – Мер Житомира анонсує «коротку» сесію міськради: розглянуть чверть від запланованих питань, в тому числі – кадрові 
  • 22:48 – Через потепління жителям Житомира доведеться походити по воді, - радник міського голови 
  • 22:02 – Житомир може стати піонером у створенні потужних центрів професійно-технічної освіти 
  • 10:20 – На Житомирщині найдорожчий в Україні хліб 

Киевэнерго не будет массово делать перерасчет за тепло

Киевэнерго не будет массово делать перерасчет за теплоЖителям столицы не будут снижать начисления за отопление, потребленное в январе. Об этом сообщил коммерческий директор “Киевэнерго” Евгений Бушма в своей колонке на УП.

“Дорогой газ - дорогое тепло. В стоимость централизованного отопления удельный вес газа достигает почти 80 процентов. Но люди надеются, что это недоразумение, потом пересчитают. Оснований для массового перерасчета нет”, - написал он.

Бушма объяснил большие цифры в платежках за тепло подорожанием газа.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 342
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В январе киевляне будут платить за тепло по старым тарифам
» В Киеве до конца года в каждом доме будет стоять счетчик на тепло
» Сегодня Киев останется без газа
» В столице горели здания Киевэнерго и Киевпастранса
» В Киеве горячей воды не будет до конца недели
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Мирослав Пітцик: Нарешті відбувся довгоочікуваний день місцевого самоврядування у Верховній Раді
Найбільше у здатність ЗСУ протистояти повномасштабному вторгненню вірять львів’яни та харків’яни
Гройсман: Я готов присоединиться к борьбе против контрабанды, но у украинских граждан должно быть светло и тепло
Група українських розвідувальників, яка зникла на Луганщині досі не вийшла на зв'язок – О.Мотузяник
Жадану скасували заборону на в'їзд до Білорусі
Лавров осоромився на Балканах
Північна Корея запустила балістичну ракету
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
В Испании будут судить фанатов, которые устроили террор футболисту сборной Украины
В России сорвана попытка заговора против Путина – уволено 16 генералов, идут аресты
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+