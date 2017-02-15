Киевэнерго не будет массово делать перерасчет за тепло

Жителям столицы не будут снижать начисления за отопление, потребленное в январе. Об этом сообщил коммерческий директор “Киевэнерго” Евгений Бушма в своей колонке на УП.“Дорогой газ - дорогое тепло. В стоимость централизованного отопления удельный вес газа достигает почти 80 процентов. Но люди надеются, что это недоразумение, потом пересчитают. Оснований для массового перерасчета нет”, - написал он.Бушма объяснил большие цифры в платежках за тепло подорожанием газа.