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Водії Куренівського тролейбусного депо КП "Київпастранс" вимагають поновлення на роботі звільнених працівників!

«Наші вимоги коротко, це поновити на роботі звільнених працівників, раз. Не допускати виїзд на лінію технічно несправних тролейбусів, два. Головна зараз несправність – це лиса гума» - говорить один із учасників голодування Андрій Самко, повідомляє zamkova.info.

За словами страйкарів, саме небажання водіїв сідати за кермо несправних тролейбусів призвело до звільнення трьох водіїв, а також до трудової дискримінації усіх інших, хто відмовляється наражати на небезпеку пасажирів громадського транспорту та пішоходів.

Андрій Самко, голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки залізничників України Куренівського тролейбусного депо КП "Київпастранс":

«Тот, кто садится и выезжает, вынужден выезжать, потому что он должен зарабатывать деньги, вот моя зарплата за два месяца 4600, потому что я отказываюсь выезжать на технически неисправных троллейбусах».

Натомість, представники адміністрації Куренівського тролейбусного депо КП "Київпастранс" запевняють, що водіїв було звільнено за прогули і заперечують існування протестних настроїв у колективі.

Відстоювати трудові права страйкарів взялися громадські організації.

Михайло Волинець, голова Конфедерації незалежних профспілок України:

«…Голодування чи страйки – це крайній захід боротьби. Чому ви маєте страждати? Є достатній набір інструментів, механізмів, щоб захищатися у інший спосіб. Ми будемо вам допомагати, об’єднаємо наші зусилля з іншими громадськими організаціями, надамо юридичну допомогу».

Нагадаємо, вранці 3 лютого троє працівників КП "Київпастарнс" оголосили голодування в адмінбудівлі Куренівського тролейбусного депо, протестуючи проти незаконного звільнення водіїв.
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