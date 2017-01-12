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Столична прокуратура викрила поліцейського на вимаганні 3 500 доларів США

У середу, 11 січня, слідчими прокуратури міста Києва спільно з УВБ в м. Києві ДВБ Нацполіції України затримано на вимаганні грошових коштів працівника столичного главку поліції, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури у м. Києві.
Столична прокуратура викрила поліцейського на вимаганні 3 500 доларів США
Столична прокуратура викрила поліцейського на вимаганні 3 500 доларів США

Встановлено, що оперуповноважений відділу розкриття злочинів проти власності Управління карного розшуку ГУНП в м. Києві вимагав від громадянина 3500 доларів США за сприяння у призначенні йому більш м'якого покарання за скоєння грабежу.

У ході слідчих дій задокументовано факт одержання правоохоронцем грошових коштів у декілька етапів. Під час передачі останньої частини обумовленої суми у розмірі 2 200 доларів США оперуповноважений був затриманий працівниками прокуратури та УВБ.

На даний час тривають першочергові слідчі дії.
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