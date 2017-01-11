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Жителі Києва готуються відбивати наступ тітушок [фото]

Вчора на вул. Алішера Навої невідомі молодики спробували огородити місце для майбутньої забудови , однак їх діям завадили як місцеві жителі, так і ветерани батальйонів "Донбас" та "Айдар", повідомляє zamkova.info з посиланням на vechirniykiev.com.ua

Проте цими заходами місцеві вирішили не обмежуватися. Як видно з фото, ними було споруджено своєрідну барикаду з священними, для серця кожного українця, шин. Судячи з усього, незабаром має відбутися черговий наступ "тітушок".
Жителі Києва готуються відбивати наступ тітушок [фото]
Жителі Києва готуються відбивати наступ тітушок [фото]
Жителі Києва готуються відбивати наступ тітушок [фото]
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