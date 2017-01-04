Где в Киеве самые доброжелательные соседи

Столица с несколькими миллионами населения живет в постоянном динамичном ритме. Доброжелательные люди — показатель качества жизни и места проживания. В рамках опроса «Идеальный город» сервис объявлений OLX
узнал, как киевляне оценивают приветливость горожан и какой район считают наиболее «дружелюбным».
Аналитики сервиса изучили более 30 тысяч анкет, заполненных украинскими онлайн-пользователями в рамках проекта «Идеальный город». Он исследует уровень жизни в областных центрах страны по десяти критериям. Среди них — и приветливость людей в городе. Респонденты отмечали степень своего согласия с утверждением «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном доброжелательные и вежливые» от 1 до 7 баллов.
В общем рейтинге городов Украины Киев получил 4,9 балла. Из 7 возможных Разница между первым и последним местом по оценке условной доброжелательности районов Киева составила всего 0,4 баллов. Средний балл, 5, показывает, что в столице люди как правило доброжелательны и мирно сосуществуют друг с другом. Лидерами оказались Дарницкий и Печерский районы с одной из лучших отметок в Украине в 5,2 балла из 7 возможных.
Ровно пять баллов получил Соломенский район. Деснянский, Оболонский, Подольский и Шевченковский заработали всего на 0,1 балла меньше. В конце рейтинга — Голосеевский, Днепровский и Святошинский районы. Однако и у них достаточно высокий балл по критерию доброжелательности соседей — 4,8 балла. Рейтинг районов Киева по уровню доброжелательности соседей:
1. Дарницкий, Печерский - 5,2
2. Соломенский - 5,0
3. Деснянский, Оболонский, Подольский, Шевченковский - 4,9
4. Голосеевский, Днепровский, Святошинский - 4,8
Критику у горожан вызывают случаи взаимного недоверия. Респонденты отмечали, что Киеву порой не хватает «чувства юмора», а также улыбок. Жители столицы стремятся чаще здороваться с соседями, что не всегда получается. Поведение горожан в общественном транспорте и отношение к подъезду и придомовой территории заслужили как похвалы, так и негодования.