Страшная авария в Киеве: автомобиль разорвало на части

Инцидент случился ночью 2 января в районе Троещинского рынка, — водитель транспортного средства не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб, из-за чего машину буквально разорвало.
Информации о пострадавших в результате ДТП не поступало, однако исходя из фотографии полученных автомобилем повреждений, можно предположить, что пострадавшие были.
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