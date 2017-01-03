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Страшная авария в Киеве: автомобиль разорвало на части

Страшная авария в Киеве: автомобиль разорвало на частиИнформации о пострадавших в результате ДТП не поступало.

В Киеве произошло страшное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль буквально разорвало о столб.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на online.ua.

Инцидент случился ночью 2 января в районе Троещинского рынка, — водитель транспортного средства не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб, из-за чего машину буквально разорвало.

Информации о пострадавших в результате ДТП не поступало, однако исходя из фотографии полученных автомобилем повреждений, можно предположить, что пострадавшие были.
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