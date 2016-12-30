В новогоднем концерте на Софийской площади в Киеве примут участие более тысячи артистов

Празднование начнется в 22:00 и продолжится до утра
В концерте на Софийской площади в столице, который будет проходить в новогоднюю ночь, примут участие более тысячи артистов, сообщила в эфире "112 Украина" организатор праздника Татьяна Мыколаенко.
"Празднование нового года на Софийской площади начнется в 22:00 и будет продолжаться до утра. У нас будет большой звездный концерт, где примут участие более тысячи артистов и будем встречать новый год с государственным эстрадно-симфоническим оркестром", - сообщила она.
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