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Жестокое убийство под Киевом: сын зверски убил мать

Жестокое убийство под Киевом: сын зверски убил матьНаходясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал наносить многочисленные удары руками и ногами.

Установлено, что в с. Дениховка, Тетиевского района между сыном и матерью возникла ссора, в ходе которой 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал наносить многочисленные удары руками, ногами и металлическим совком по телу женщины, причинив телесные повреждения последний в виде закрытой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер и грудины, от которых потерпевшая скончалась.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на magnolia-tv

По процессуальному руководству Тетиевского отдела Белоцерковской местной прокуратуры, работники полиции задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

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Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле местной прокуратуры.

По материалам пресс-службы прокуратуры Киевской области
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