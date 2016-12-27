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Рейтинг состоятельности руководителей районных советов Киева

Рейтинг состоятельности руководителей районных советов КиеваНасколько роскошно живут люди, которые управляют столицей? Кто-то из чиновников является официальным миллионером, а кто-то покупает квартиры за 9 гривен ... Активисты антикоррупционной общественной организации «Ворам по рукам» (www. Voramporukam.org.ua) решили исследовать электроные декларации чиновников, которые возглавляют администрации районов Киева, и составили собственный рейтинг.

Лидер нашего рейтинга - глава администрации Святошинского района - официальный миллионер с большим отрывом опередил своих коллег. Декларация председателя Владимира Каретка, вызывает настоящий удивление, - рассказывает общественный активист Виктория Кулаковская, глава ОО «Ворам по рукам». В декларации чиновника числятся 5 квартир в Киеве, самая крупная из которых 108,90 м2, а его жена владеет квартирой в столице, площадь которой 244,90 м2, кроме того во владении чиновника значится еще и жилой дом площадью 632,60 м2 и два земельных участки общей площадью 4000тис. м2. В собственности супругов является даже 2 водных средства и 3 автомобиля, самый дорогой из которых Range Rover Sport 2015 года выпуска, приобретенный за 2 млн. 64000 гривен. Что касается финансов, Святошинский председатель оказался сторонником украинской гривны, поскольку имеет 7 млн. 190 тыс. Грн. наличными, а его жена имеет 70 тыс. долларов наличными. В общем прибыль Владимира Каретка и его жены в 2015 году составил почти 15 млн.гривен. Владимир Каретко известный в СМИ как друг и деловой партнер народного депутата Александра Третьякова. По одной из версий именно Третьяков уговорил президента назначить Каретка на должность председателя Святошинского района. В 2006 году оба чиновника были участниками скандала, который разгорелся вокруг НАК «Надра Украины», тогда Каретко даже стал главой компании, но не надолго. Кроме того, Каретко успел поработать в «Укрнафте», является совладельцем компании «Атек-95», а с 2010 по 2012 был помощником нардепа Третьякова, был одним из участников проекта «Мы - Киевляне».

На втором месте в рейтинге - председатель Голосеевского района Наталья Бондарь. Единственная женщина в нашем рейтинге получает титул вице-чемпиона. В декларации чиновницы есть 3 квартиры в Киеве площадью 101,4 м2, 43,6м2 и 32,7м2, а также офис площадью 536,80 м2 и 3 земельных участка в Киевской области, самая крупная из которых 47049м2. «Интересно, что при подаче бумажной декларации, площадь офиса чиновницы составляла 541,6 м2, размеры квартир тоже изменились, ведь весной она указывала 3 квартиры площадью 102 м2, 43,6 м2, 37,2 м2. Следует отметить, что именно Наталья Бондарь является рекордсменкой рейтинга по площади земельных владений - суммарная площадь ее участков составляет 58695 м2»- Уточняет Ольга Милетич, юрист ОО «Ворам по рукам ».

Кроме того чиновнице принадлежит автомобиль Mercedes-Benz CLK-200. На банковском счету Натальи Владимировны есть 30 тыс. Грн., А еще 240 тыс.долларов заняла 3-му лицу. Интересно, что согласно декларации зарплаты у чиновницы нет вообще, а все доходы она получает от предпринимательской деятельности.

Третье место занимает Председатель Шевченковского района Олег Гаряга. Вместе с женой он имеет только одну квартиру в Киеве площадью 69,70 м2, жена также владеет земельным участком в Киевской области площадью 1200 м2. Супруги довольно сдержанно относятся и к транспортным средствам: чиновник имеет автомобиль Mercedes-Benz GL550, а его жена владеет автомобилем Honda CR-V. Зато председатель Шевченковского района наверстывает упущенное за счет денежных сбережений. Его финансовые возможности вызывают изумление. Олег Александрович задекларировал 128 тыс. Долларов и 180 тыс. Гривен наличными, а его жена имеет 36 тыс. Долларов и 270 тыс. Гривен наличными. «Судя по всему, жена чиновника - эксперт по вопросам сбережения средств, ведь согласно декларации, ее единственный источник доходов - зарплата, которая в 2015 году составила только 80 тыс. 131 грн.», - Отмечает Виктория Кулаковская, председатель ОО «Ворам по рукам».

Четвертое место - у председателя Днепровского района Петра Онофрийчука. Он задекларировал 3 земельных участка, общей площадью почти 25000м2, 2 жилых дома, квартиру и гараж, кроме того, жена чиновника имеет еще 2 земельных участка суммарной площадью более 3000м2, 2 квартиры и 3 гаража. Согласно декларации, квартира в Киеве площадью 129,38м2, которая является общей собственностью чиновника и его жены, на момент приобретения стоила 23 грн. «Не стоит удивляться такому количеству недвижимости у «бедного» чиновника, ведь раньше он возглавлял Главное квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны. Еще тогда он оказывался в центре скандала о махинациях с квартирными очередями для военнослужащих: его обвиняли в присвоении 4-комнатной квартиры для себя и двух квартир площадью по 100м2 для своих сыновей », - комментирует общественный активист Игорь Караль, эксперт анти-фрауд технологий. В декларации указано, что Петр Онофрийчук обладает лишь автомобилем УАЗ 1984 выпуска, а вот жена - настоящий автолюбитель, ведь на нее оформлено сразу 3 автомобиля, самый дорогой из которых BMW 710l 2010 года выпуска. Годовой доход чиновника составил 316тис. 988 грн., на его банковском счету - 25 тыс. долларов, а на счету жены 30 тыс. долларов, несмотря на то, что ее годовой доход составил лишь 94 тыс. 800 грн. Хотя к процедуре e-декларирования жена чиновника подошла очень ответственно и задекларировала даже 32 грн. - «Прибыль за проезд» .

Пятое место нашего рейтинга занимает глава Подольской райгосадминистрации Валентин Мондриевский. Чиновник задекларировал квартиру в Киеве площадью 130 м2 и 2 земельных участка в Киевской области площадью 1000 м2 и 1001 м2 (хотя в марте при заполнении бумажной декларации он указывал только один из участков). Мондриевский также автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, а его жена владеет автомобилем Nissan Qashgai. Годовой доход чиновника составил 123 тыс. 861 грн., а прибыль жены - 35 тис.018 грн. - социальные выплаты. Однако, состояние супругов значительно превосходит годовой доход. В частности, Валентин Николаевич имеет наличными 325 тыс. Гривен, 31 тыс. Долларов, а также 8 тыс. Евро, кроме того 20 тыс. Долларов дал в долг 3-м лицам, хотя в мартовской декларации чиновник не вспоминал об этих средствах и скромно указывал только зарплату. «Судя по декларации, жена Мондриевского имеет прибыль только от социальных выплат, правда, это не помешало ей задекларировать 125 тыс. Гривен наличными», - Подчеркивает юрист ОО «Ворам по рукам» Ольга Милетич.

Шестой в нашем рейтинге - председатель Печерского района Сергей Мартынчук. Следует отметить, что декларация чиновника подверглась резким изменениям по сравнению с бумажной версией. Судя по всему Мартынчук решил, что декларация с зарплатой чиновника и автомобилем Volkswagen 2004 года выделяет его на фоне других. Поэтому чиновник указал в декларации маму, и список имущества резко вырос. Судя по декларации, матери чиновника принадлежит 2 квартиры в столице по 74 м2, земельный участок площадью 3527 м2, автомобиль Mercedes-Benz Vito и жилой дом. По денежным активам, то чиновнику принадлежит 142тис.грн., А мама имеет 80 тыс. грн.

На седьмом месте рейтинга председатель Оболонской райгосадминистрации Александр Цибульщак. Чиновник настоящий семьянин, ведь почти все задекларировано имущество находится в собственности семьи. По сравнению с информацией в бумажной декларации чиновника, площадь маленькой квартиры в Запорожье странным образом увеличилась на 10,1 м2. «Эта квартира особенная еще и тем, что согласно декларации, в 2004 году чиновник купил ее за 9 гривен.», - Отмечает Виктория Кулаковская, председатель ОО «Ворам по рукам». Кроме того, в Киеве семья имеет квартиру площадью 132,6 м2, а в Хотяновке - земельный участок. Чиновнику принадлежит автомобиль Mazda CX-7, а его жене Volkswagen Golf. Жена имеет также 87 тыс. гривен.

Восьме место, глава крупнейшего, Деснянского района - Виктор Крохмалюк. Чиновник задекларировал квартиру в Киеве площадью 79,5 м2, земельный участок площадью 1037 м2 и гараж 72м2. Его жена владеет автомобилем Hyundai Tucson. Годовой доход Крохмалюка составил 177тыс 994 грн. Судя по декларации, жена чиновника имеет 25% общего капитала ООО «Техком», которые за год принесли ей 18 тыс. Гривен (несмотря на то, что указанная в декларации стоимость - 1 гривна). Предпоследнее, девятое, место занял председатель Соломенского района Максим Шкуро. Он отличился идентичным заполнением бумажной и электронной деклараций. В декларации чиновника есть 4 земельных участка общей площадью 1 гектар, жилой дом 338,5 м2, и часть квартиры в Киеве, другая часть которой принадлежит Шкуро Полине, которую не указано в декларации. Судя по декларации живет чиновник на зарплату, которая в 2015 году составила 120 тыс. 920 гривен.

«Самым скромным среди руководителей районов столицы оказался председатель Дарницкого района - Василий Лозовой», - заявляет общественный активист, эксперт анти-Фрауд технологий ОО «Ворам по рукам» Игорь Караль - «Квартиру в Киеве площадью 103,8 м2 он делит с дочерью. Чиновник не имеет транспортных средств. А все денежные доходы семьи - зарплата и пенсия Лозового и стипендия его дочери». Годовая зарплата районного главы составила 176 тыс 427 грн., Пенсия 53тыс. 827 грн .. а стипендия дочери - 8 тыс. 664 грн.

Как видим, руководители столичных райгосадминистраций могут себе позволить работать даром, занимать тысячи долларов третьим лицам; они знают, как приобрести квартиру за 9 гривен или акции довольно прибыльных компаний за 1 гривну. Удивительно, как бедно может жить чиновник по сравнению со своей женой, которая ездит аж на трех автомобилях. Поражает сумасшедшая разница состояний самого богатого и самого скромного чиновников. Может не все чиновники захотели показать общественности свои владения? Различные данные в электронных и бумажных декларациях настораживают. Поэтому даже после прохождения процедуры электронного декларирования, сомнения относительно истинных состояний некоторых руководителей районов Киева остаются.

Об организации: В Украине с 2015 года действует антикоррупционная общественная организация «Ворам по рукам», которая объединила активных граждан Украины, журналистов, адвокатов и юристов, общественных и политических деятелей с целью противодействия воровству общественного богатства на всех уровнях государства, городов, областей , коммунальных предприятий. Организация расследует и раскрывает факты, схемы, мошенничества и освещает их в СМИ. Активисты осуществляют общественный контроль за правоохранительными органами и судами, которые расследуют эти преступления и могут быть коррумпированы.

Прес-служба,
ГО «Крадіям по руках»
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