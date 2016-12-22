Жуткая трагедия на стройке в Киеве: есть погибшие

Один рабочий погиб, еще двое пострадавших получили многочисленные травмы.
Сегодня, 22 декабря, в Киеве произошел обвал технологической площадки строительного крана, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает Хроника.инфо
со ссылкой на Телеграф
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Так, 22 декабря в 10:55 спасатели получили сообщение, что на улице Лобачевского, 7 произошел обвал технологической площадки строительного крана, на котором находились люди. На место сразу выехали спасатели, чтобы оказать помощь пострадавшим и спустить их с 70-метровой высоты на землю.
Прибыв на место спасателями было обнаружено, что в результате падения один рабочий, к сожалению, погиб, еще двое пострадавших получили многочисленные травмы. Спасатели оперативно поднялись по лестнице крана и с помощью спасательного оборудования и строительной емкости для подъема спустили пострадавших на землю, после чего передали их врачам скорой помощи.