Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:05 – Бюджет міста Житомира на 2017 рік: загальна характеристика 
  • 18:48 – Мер Житомира запросив депутатів проїхатися до Маликова на тролейбусі 
  • 22:24 – Увага! Не купуйте м'ясо невідомого походження та на стихійних ринках 
  • 15:13 – Зарядні станції для електромобілів в м. Житомирі 
  • 15:07 – На Житомирщині прокуратурою та податківцями викрито та припинено діяльність підпільного цеху з виробництва фальсифікованої алкогольної продукції 

В Киеве изнасиловали 24-летнюю студентку

В Киеве изнасиловали 24-летнюю студенткуСтоличные правоохранители разыскивают насильника.

О происшествии в полицию Киева сообщила подруга пострадавшей. И подозреваемый злоумышленник, и потерпевшая - граждане других государств. Проводится досудебное расследование.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kyiv.npu.gov.ua

Следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции выехала на вызов в общежитие одного из высших учебных заведений. Там к правоохранителям обратилась 23-летняя киевлянка, которая рассказала: два дня назад около 23:30 часов 24-летнюю студентку изнасиловали.

Следственно-оперативная группа провела первоочередные следственные действия, изъяла вещественные доказательства и направила их на экспертизу. Мужчину, которого обвиняют в тяжком преступлении, разыскивают.

Следственным отделом управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных действий для задержания подозреваемого.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 21
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Киеве возле озера изнасиловали 17-летнюю девушку
» В Киеве разыскивают мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку
» В Киеве изнасиловали 19-летнюю девушку
» Под Киевом изнасиловали 10-летнюю девочку
» В Киеве изнасиловали 18-летнюю девушку
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Турчинов: В районе Светлодарской дуги мы заняли новые позиции
ВСУ сообщили подробности боя под Светлодарском
Сепаратисты похвастались визитом представителя Ватикана на Донбасс
За 11 місяців за допомогою служби зайнятості роботу знайшло понад 700 тисяч українців
НАБУ та САП викрили посадовця ГПУ на хабарі
Из-за массового отравления в Иркутске остались сиротами шесть детей
В Казахстане разбился истребитель Су-27
В Китае приземлилось НЛО
Такие диктаторы, как Путин никогда не уходят в результате выборов – Пионтковский
ЕС будет давить Россию санкциями до августа, а потом вероятно продлит
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
В Китае хотят воссоздать крушение Титаника ради туристов
Домен Ex.ua продається за $1 млн
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+